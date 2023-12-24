صرف زيادة المعاشات بعد رفع الاشتراك التأميني.. «باق من الزمن 7 أيام»

يبدأ 11 مليون صاحب معاش بعد 7 أيام من الآن صرف الزيادة الجديدة التي أقرتها الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، بعد أن أقرت الهيئة رفع الحد الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني.

زيادة الحد الأدنى والأقصى

ورفعت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي الحد الأدني والأقصى لأجر الاشتراك التأميني ليكون الأدني 2000 جنيه والأقصى 12600 جنيه، تطبيقا للقانون رقم 148 لسنة 2019 الذي تضمن آلية سنوية لزيادة هذين الحدين.

وخلال السطور التالية ترصد «الوطن» بداية صرف المعاشات 2024 بعد الزيادات المقررة.

وقررت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي اعتبارًا من 1 يناير 2024 الآتي:

من يتقاضي الحد الأدني 1700 جنيه سيكون 2000 جنيه.

من يتقاضي الحد الأقصى 10900 جنيه سيكون 12600 جنيه.

وسيكون الحد الأدني للمعاش لمن تنتهي خدمته 1300 جنيه بدلا من 1105 جنيه.

وسيكون الحد الأقصى للمعاش 10080 جنيه بدلاً من 8720 جنيه.

يأتي ذلك كله في إطار المحاور التي وضعتها الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لتنفيذ محاور إصلاح نظام التأمينات الإجتماعية لتحسين قيمة معاشات المؤمن عليهم عند انتهاء خدمتهم واستحقاق المعاش.