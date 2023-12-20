جدول زيادة المعاشات المقررة في يناير 2024.. اعرف هتزيد كام

يترقب أكثر من 11 مليون مواطن مصري، موعد صرف معاشات شهر يناير 2024، حيث الزيادة التي أعلن عنها اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

زيادة قيمة معاشات شهر يناير لأكثر من 11 مليون مواطن

وتأتي زيادة قيمة معاشات شهر يناير لأكثر من 11 مليون مواطن مصري، يستفيدون من صرف المعاشات، وفقا للبيان الذي أصدرته مؤخرا وزارة التضامن الاجتماعي وتمثلها في ذلك الأمر الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، حيث أعلن اللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة، زيادة الحد الأدنى للمعاشات للمحالين على المعاش بسبب بلوغ السن القانونية، في يناير 2024، إلى 1300 جنيه كحد أدنى بدلا من 1105 جنيهات.

وأضاف عوض، خلال بيان الوزارة، أن الحد الأقصى لقيمة المعاشات، سيصل إلى 10080 جنيها بدلا من 8720 جنيها، وذلك بداية من صرف معاشات شهر يناير 2024.

زيادة الحد الأدنى للاشتراك التأميني إلى 2000 جنيه

وأرجع رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، هذه الزيادات إلى رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني ليكون 2000 جنيه بدلاً من 1700 جنيه، كما تم رفع الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني ليكون 12600 جنيه بدلاً من 10900 جنيه، وذلك اعتبارا من 1/1/2024.

وأكد عوض أن قرار رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني جاء تطبيقا للقانون رقم 148 لسنة 2019 الذي تضمن آلية سنوية لزيادة هذين الحدين، وذلك في إطار تنفيذ محاور إصلاح نظام التأمينات الاجتماعية بهدف تحسين قيمة معاشات المؤمن عليهم عند انتهاء خدمتهم واستحقاق المعاش.

وأشار رئيس الهيئة إلى أنه تيسيرا على أصحاب الأعمال والشركات ذات العمالة التي تزيد على 100 مؤمن عليه يمكنهم تقديم استمارات تعديل الأجور على وسيط إلكتروني «إسطوانة مدمجة CD – فلاش ميموري» تحتوي على الأرقام التأمينية للمؤمن عليهم وتعديلات الأجور إلى مكاتب التأمينات التابعة لهم.