رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024

حظك اليوم برج الثور الاثنين 25-12-2023 على الصعيدين المهني والعاطفي

كتب:

انتـصار الغيطاني
01:45 ص | الإثنين 25 ديسمبر 2023
برج الثور

برج الثور

يتميز مولود برج الثور، بطيبة القلب والرومانسية على الرغم من عصبيته الشديدة،، كما أنه محب للنظام والترتيب ويمكن الاعتماد عليه، ويحرص تمامًا على إظهار شخصيته الجذابة أمام المحيطين به، سواء على المستوى المهني أو العائلي.

وفي السطور التالية، ترصد «الوطن» حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيدين المهني والعاطفي اليوم الاثنين الموافق 24 ديسمبر.

حظك اليوم برج الثور مهنيًا

تؤكد الأفلاك، أنك قد تكون من المحظوظين اليوم، نظرًا لوجود القمر في محور برجك، إذ ستجد نفسك أمام  قرارات مالية قد تكون السبب في تحقيق مكاسب كبيرة وغير متوقعة، لذا احرص على الهدوء والتفكير الشديد اليوم، ولا داعي للتسرع، وذلك وفق خبراء الأبراج وحظك اليوم.

حظك اليوم برج الثور عاطفيًا

وعلى الصعيد العاطفي، تنصحك الأفلاك اليوم، بالاستماع إلى قرار من شريك حياتك طال انتظاره، لذا احرص على التروي في الحوار معه، ولا داعي للانفعال، وذلك وفق حظك اليوم.

اقرأ المزيد:

حظك اليوم برج الثور الثلاثاء 19-12-2023 على الصعيدين المهني والعاطفي

حظك اليوم برج الثور الأربعاء 20-12-2023 على الصعيدين المهني والعاطفي

حظك اليوم برج الثور الخميس 21-12-2023 على الصعيدين المهني والعاطفي

حظك اليوم برج الثور الأحد 23-12-2023 على الصعيدين المهني والعاطفي
بقلم انتـصار الغيطاني