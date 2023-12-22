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حظك اليوم برج الثور الأحد 23-12-2023 على الصعيدين المهني والعاطفي

كتب:

صفية النجار
11:59 م | الجمعة 22 ديسمبر 2023
حظك اليوم برج الثور

حظك اليوم برج الثور

يشتهر مواليد برج الثور بأنهم شديدو الرومانسية والحساسية، كونه برج مائي، وهم يحبون كل ما هو عاطفي ويميلون إلى التواجد في دوائرهم المألوفة ومنطقتهم الآمنة ولا يحبون تغيير روتين حياتهم.

يتسم مولود برج الثور بالعناد الذي يدفعه لاتخاذ قرارات خاطئة في بعض الأحيان، كما يفرط في تناول الطعام ويعشق عمله ويتقنه، ومن مشاهير برج الثور الأديب المصري طه حسين، والشاعر الإنجليزي وليام شكسبير.

وتوضح «الوطن» في السطور التالية، ضمن الخدمات التي تقدمها للقراء، تفاصيل حظك اليوم برج الثور الأحد 23-12-2023 على الصعيدين المهني والعاطفي، بحسب الموقع المختص بخبراء علم الفلك.

حظك اليوم برج الثور اليوم مهنيا

تنصحك الأفلاك يا برج الثور بالتعاون مع زملائك لابتكار أفكار مميزة ومختلفة في مجالك المهني، حتى تساعد على تقدم المؤسسة التي تعمل بها وتستفيد من خبراتهم.

حظك اليوم برج الثور اليوم عاطفيا

وعلى الصعيد العاطفي تنصحك الأفلاك يا برج الثور أن تظهر حبك لشريك حياتك طوال الوقت، ولا تعاند دائماً واعمل على تحسين علاقتك به حتى تشعر معه بالسعادة التي تبحث عنها طوال الوقت.

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بقلم صفية النجار