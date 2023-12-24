«الأمن العام» يشن حملة موسعة على تجار المخدرات في 5 محافظات

واصل قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديريات أمن «الأقصر، ومطروح، والدقهلية، والمنوفية، وشمال سيناء» جهودهم لملاحقة وضبط العناصر الإجرامية من حائزي ومتجري المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.

مديرية أمن الأقصر

وأسفرت الحملات عن ضبط «عاطل له معلومات جنائية، مقيم بدائرة مركز شرطة الأقصر، وبحوزته 1,500 كيلوجرام لمخدر الحشيش، وعدد من الأقراص المخدرة، وفرد محلي وطلقتين.

مديرية أمن مطروح

وجرى ضبط عاطل له معلومات جنائية بدائرة قسم شرطة مطروح، وبحوزته 3,600 كيلوجرام لمخدر الحشيش، وفرد محلي، وعدد من الطلقات، ودراجة نارية دون لوحات معدنية.

مديرية أمن الدقهلية

كما جرى ضبط أحد الأشخاص مقيم بدائرة مركز شرطة شربين، وبحوزته كمية لمخدري الحشيش والشابو، وكمية من الأقراص المخدرة، و4 زجاجات مواد كحولية، ومبلغ مالي من متحصلات بيع المواد المخدرة.

مديرية أمن المنوفية

وجرى ضبط عاطلان لهما معلومات جنائية وبحوزتهما كمية من المواد المخدرة «هيروين، بانجو، أيس، بندقية خرطوش، فرد محلي، وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة».

مديرية أمن شمال سيناء

وجرى ضبط عاطل له معلومات جنائية، وبحوزته 2 كيلوجرام لمخدر الحشيش، وكمية من مخدر الأفيون، وميزان حساس، واتخذت الإجراءات القانونية.