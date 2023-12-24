رئيس «الشيوخ»: نتيجة الانتخابات تفويض جديد للرئيس السيسي لحماية الأمن القومي

قال المستشار عبدالوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، إن قناعة الشعب المصري، بالرئيس عبد الفتاح السيسي، ظهرت خلال الانتخابات الرئاسية.

أشار في كلمته أمام الجلسة العماة اليوم: «شاهدنا وشاهد العالم يوم الاثنين الماضي، إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات، فوز الرئيس السيسي، في الانتخابات الرئاسية التي جرت مطلع هذا الشهر، تلك الانتخابات التي أبهرت العالم بتنظيمها ونزاهتها وعدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم فيها، إذ قاربوا الـ45 مليون ناخب بنسبة بلغت 66.8%، من مجموع الناخبين المقيدين، وهي نسبة لم تبلغها انتخابات من قبل، كما أنها نسبة قياسية بمقاييس الدول الديموقراطية، كان للرئيس السيسي منها 89.6%، وهي نسب لها عدة دلالات، أولها قناعة الشعب به كزعيم وقائد للدولة في هذه المرحلة العصيبة من تاريخها».

دعم شعبي غير محدود للرئيس السيسي

أوضح رئيس مجلس الشيوخ: «الدلالة الثانية هي الدعم الشعبي غير المحدود للرئيس جاء ليستكمل بعون الله بناء الجمهورية الجديدة التي أسس قواعدها منذ 10 سنوات، وقطع أشواطا كبيرة في بناء أركانها على أسس متينة وهادفة في كل المجالات، ما أثمر عن نهضة كبرى وشاملة، رغم كل الأزمات العالمية التي تعلمونها».

حماية الأمن القومي المصري من المخاطر

أضاف أن الدلالة الثالثة هي دعم الشعب وتفويضه للرئيس السيسي، في اتخاذ كل ما يلزم لحماية الأمن القومي المصري من المخاطر التي تحيط بحدود الدولة من جميع الجهات، وعلى الأخص الحدود الشرقية التي تشهد اعتداء إسرائيلياً غاشماً على شعب غزة الأعزل، ودمار القطاع دماراً لم ير العالم مثله منذ الحرب العالمية الثانية، بغية تهجير شعب غزة إلى سيناء، الذي قابله الرئيس السيسي، بموقف صلب واضح رافض لتلك الحرب ورافض للتهجير القسري لا سيما إلى مصر، فدلت هذه الانتخابات على أن الشعب يؤيده فيما اتخذه من قرارات أو إجراءات ويفوضه فيما يراه لازماً لصالح الوطن».

أضاف رئيس مجلس الشيوخ: «نشكر الشعب المصري العظيم على اختياره للرئيس السيسي، مرة أخرى، وعلى مشاركته التي لم تبلغ نسبتها انتخابات من قبل حتى في أكثر الدول ديمقراطية، ما يدل للعالم على وعي هذا الشعب وإدراكه لما يحيط بالأمة من مخاطر، واصطفافه خلف رئيسه صفاً واحداً، ليقول للعالم نحن مع قائدنا هدفنا واحد ومصيرنا واحد».

كما نشكر جميع جهات الدولة وأخص الشرطة والجهات والهيئات القضائية والهيئة الوطنية للانتخابات على تنظيمها لانتخابات مشرفة خلت من أي تجاوزات.

والشكر موصول أيضا للصحافة والإعلام على تغطيتها لتلك الانتخابات بحياد وشرف إعلامي.