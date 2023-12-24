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«الشيوخ» يناقش طلب مناقشة حول المناطق الصناعية بـ«اقتصادية قناة السويس»

كتب:

ولاء نعمه الله
08:20 ص | الأحد 24 ديسمبر 2023
مجلس الشيوخ

مجلس الشيوخ

يناقش مجلس الشيوخ، في جلسته العامة اليوم، طلب مناقشة عامة مقدم من النائب طارق نصير، وأكثر من 20 عضواً، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن المناطق الصناعية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

توفير البنية التحتية الجاذبة للاستثمارات العالمية

أشار الطلب البرلماني، إلى نجاح الدولة المصرية في توفير البنية التحتية الجاذبة للاستثمارات العالمية للمنطقة، وفق التقديرات الرسمية لحجم الاستثمار التي تقترب من 3 مليارات دولار، بهدف تقديم أعلى مستوى من الخدمات للمستثمرين.

تحدث الطلب عن عمليات التطوير التي جرت في المواني لضمان جاهزيتها وفقا لأعلى المعايير الدولية، وهو ما مكن الدولة من إبرام الاتفاقيات مع المستثمرين لإقامة العديد من المناطق الصناعية، فهناك منطقة صناعية صينية وأخرى بولندية.

250 منطقة صناعية في «اقتصادية قناة السويس»

ورصد الطلب أنه في ضوء هذا النجاح الذي تحقق خلال العام الجاري، أضحى من الأهمية بمكان أن تولي الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس المزيد من الاهتمام بالتوسع في إقامة المناطق الصناعية للوصول إلى المستهدف كما هو معلن (250) منطقة صناعية، إذ حينها ستتعاظم مردودات المنطقة وعوائدها الرافدة للاقتصاد المصري في ظل ما يواجه العالم من أزمات متصاعدة تترك تأثيراتها السلبية على الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في مختلف دول العالم ونجحت الدولة المصرية في الحد من تلك التأثيرات والانعكاسات رغم صعوبة الأوضاع وتعقيداتها.

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بقلم ولاء نعمه الله

محرر متخصص فى الشأن السياسي والبرلماني.