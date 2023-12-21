«الشيوخ» يناقش سياسة الحكومة بشأن المناطق الصناعية لقناة السويس

يناقش مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، في جلساته البرلمانية الأسبوع المقبل، طلب المناقشة المقدم من النائب طارق نصير وأكثر من 20 عضوًا لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن المناطق الصناعية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

سياسة الحكومة بشأن المناطق الصناعية لقناة السويس

يشار إلى أن مجلس الشيوخ كان قد رفع جلساته في دور الانعقاد الرابع في 6 نوفمبر الماضي ليوم غير معين. ويستأنف المجلس الانعقاد بدءًا من يوم الأحد المقبل.

كما تعقد اللجان البرلمانية اجتماعاتها على مدار الأسبوع المقبل؛ لمناقشة عددٍ من الملفات المهمة.