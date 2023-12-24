انطلاق حملة التطعيم ضد شلل الأطفال في الإسماعيلية بفرق ثابتة ومتحركة

انطلقت، اليوم الأحد، حملة التطعيم ضد شلل الأطفال في محافظة الإسماعيلية، ولجأت الفرق الطبية لعدد من الطرق الجديدة للوصول إلى أكبر قدر من المستهدف خلال أيام الحملة الأربعة.

واستخدمت بعض الفرق الطبية المكلفة بالوصول للمناطق النائية ميكروفونا خلال تجولهم في شوارع القري والعزب، للوصول للمواطنين والتنبيه عليهم بضرورة تطعيم الأطفال خلال أيام حملة التطعيم ضد شلل الأطفال.

وقال الدكتور علي حطب وكيل وزارة الصحة في الإسماعيلية، إن الفرق الطبية تستخدم منهج طرق الأبواب للوصول لجميع الأطفال داخل منازلهم، خاصة ممن لم يتم تواجدهم في المدارس أو الحضانات سواء في القري أو المراكز المختلفة.

مواعيد حملة التطعيم ضد شلل الاطفال بالإسماعيلية

وقال وكيل وزارة الصحة في الإسماعيلية، إن الحملة تستمر لمدة أربعة أيام حتى يوم الأربعاء المقبل، بالتنسيق مع الإدارات الصحية والمراكز المختلفة المنتشرة في أحياء المدينة ومراكزها، مشيرا إلي أن الفرق الطبية تستمر في عملها حتي السادسة مساء كل يوم.

وأضاف «حطب»، أن الحملة تستهدف الاطفال من سن يوم حتى 5 سنوات، قائلاً «التطهيم آمن ومجاني علي الأطفال والفرق الطبية متواجدة في جميع المراكز والقرى، إلى جانب فرق ثابتة في المراكز والوحدات الصحية وأماكن التجمعات كالمواقف والمساجد الكبرى».

وأشار «حطب» إلى أن الحملة تستهدف الأطفال من سن يوم إلى 5 سنوات للمصريين وغير المصريين على أرض المحافظة، مشيرا إلى أن الفرق المتحركة للتطعيم ستتنقل من شقة إلى شقة للوصول إلى جميع الأطفال المستهدفين لتطعيم الأطفال وحمايتهم من المرض، خاصة أن الفئة العمرية المستهدفه دون الخمس سنوات هم الأكثر عرضة للعدوى بالفيروس.