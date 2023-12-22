«صحة الإسماعيلية»: انطلاق حملة التطعيم ضد شلل الأطفال الأحد المقبل

أعلنت مديرية الصحة بالإسماعيلية عن انطلاق الحملة المحدودة للتطعيم ضد شلل الأطفال بنطاق مراكز المحافظة وقراها الأسبوع المقبل، ضمن الحملات السنوية للوقاية من المرض وتطعيم الأطفال بصورة مستمرة.

انطلاق الحملة على مدار 4 أيام

وقال الدكتور علي حطب وكيل وزارة الصحة في الإسماعيلية، إن الحملة تنطلق صباح الأحد المقبل، وتستمر لمدة 4 أيام حتى يوم الأربعاء، بالتنسيق مع الإدارات الصحية والمراكز المختلفة المنتشرة في أحياء المدينة ومراكزها.

وأضاف «حطب»، في بيان صحفي، أن الحملة تستهدف الأطفال من سن يوم حتى 5 سنوات، مشيرا إلى أن حملة التطعيم آمنة ومجانية على الأطفال وتعمل من خلال فرق تطعيم ثابتة ومتحركة، وستتواجد الفرق الثابتة للتطعيم في المراكز والوحدات الصحية وأماكن التجمعات.

تنقل الفرق بين المنازل

وأكد أن الفرق المتحركة للتطعيم ستتنقل من شقة إلى أخرى للوصول إلى جميع الأطفال المستهدفين لتطعيم الأطفال وحمايتهم من المرض، خاصة أن الفئة العمرية المستهدفة دون الخمس سنوات هم الأكثر عرضة للعدوى بالفيروس.

وناقش وكيل وزارة الصحة مع مديري الإدارات الصحية وفريق إشراف وزارة الصحة خريطة عمل الفرق الثابتة والمتحركة بكل إدارة صحية، وتحديث البيانات والخرائط والتركيز على المناطق الحدودية الصحراوية وتكثيف الدعاية التي تم اتخاذها للإعلان عن بدء الحملة.

وتستهدف الأطفال من سن يوم إلى 5 سنوات للمصريين وغير المصريين على أرض المحافظة، في الفترة من 24 ديسمبر ولمدة 4 أيام، وتنتهي في 27 ديسمبر الجاري.