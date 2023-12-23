«الداخلية» توجه قافلة إنسانية وطبية بنطاق محافظة الفيوم

واصلت وزارة الداخلية فعاليات مبادرة «كلنا واحد.. معك في كل مكان» تحت رعاية رئيس الجمهورية، لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين من قاطني المناطق الأكثر احتياجاً والسيدات المعيلات.

نسق قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية، مع القطاعات الأمنية والجهات المعنية، وأطلق قوافل (طبية - إنسانية) استهدفت عددًا من القرى والتجمعات السكانية بنطاق محافظة الفيوم، لتقديم كل أوجه الرعاية والدعم للمواطنين.

وجرى توزيع عدد من العبوات الغذائية والمساعدات العينية وتوقيع الكشف الطبي على عدد من المواطنين، وصرف العلاج اللازم لهم بالمجان، وزيارة عدد من السيدات المعيلات من ذوات الهمم بمحل إقامتهن، وتوزيع بعض المساعدات العينية عليهن.

بجانب جولة على عدد من المنشآت الشرطية للتأكيد على تقديم الخدمات الشرطية بسهولة ويسر، والعمل على الارتقاء بالمواقع الخدمية وتطويرها بكل القطاعات، إضافة إلى التأكيد على احترام حقوق الإنسان وحسن معاملة المواطنين.

كما شارك في القافلة عدد من ضباط وضابطات قطاع حقوق الإنسان لتيسير تلبية المطالب الأمنية والخدمية لبعض الأهالي، وقد لاقى ذلك قبولاً واستحساناً من الأهالي، مُشيدين بجهود الوزارة في هذا الشأن.