الأحوال المدنية تستخرج 13 ألف بطاقة رقم قومي في 10 محافظات

واصل قطاع الأحوال المدنية إيفاد قوافل مُجهزة فنيا ولوجستيا لتقديم كافة الخدمات التي يقدمها القطاع للمواطنين من بطاقات الرقم القومي والمُصدرات المُميكنة بنطاق محافظات «القاهرة - الجيزة - الإسكندرية - المنوفية - الغربية - القليوبية - قنا - البحيرة - المنيا - شمال سيناء».

استخراج 12839 بطاقة رقم قومي

وأسفرت تلك القوافل عن استخراج 12839 بطاقة رقم قومي، و30967 مصدرا مميكنا، كما تقرر استمرار عمل القوافل بالمحافظات المشار إليها عدا محافظة مطروح، وذلك اعتبارا من يوم 9 سبتمبر الجاري، لتلبية طلبات المواطنين للحصول على خدمات القطاع بأماكن تواجدهم.

كما واصل القطاع على مدار أيام الأسبوع تلقي الاتصالات الجماهيرية الواردة عبر الخطوط الساخنة لتلبية وتوصيل مختلف خدمات القطاع بشكل فوري لهم بأماكن تواجدهم على أرقام القطاع المختصرة 15340 لمختلف الطلبات الجماهيرية الفورية، و15341 لطلبات كبار السن وذوي الهمم والحالات المرضية وأسر الشهداء، حيث تم تلبية مختلف الطلبات وتوصيلها في ذات اليوم تيسيرا على المواطنين، وأسفرت عن استخراج وتوصيل 601 بطاقة رقم قومي، و205 مصدرا مميكنا.

كما واصل القطاع الاستجابة لالتماسات الحالات الإنسانية «المرضى وكبار السن وذوي الهمم»، وإيفاد مأموريات لعدد 11 حالة إنسانية بالمنازل والمستشفيات لتجديد بطاقات الرقم القومي لهم، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستخراجها وتسليمها لهم.

ويقوم القطاع بمواصلة إيفاد مأموريات فنية وقانونية لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي للعاملين والأعضاء المترددين على بعض النوادي الرياضية، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستخراجها وتسليمها لهم، حيث تم استخراج وتجديد بطاقة الرقم القومي لعدد 312 مواطنا ومواطنة.

كما قام القطاع بالتنسيق مع الجهات المعنية بإيفاد مأموريات فنية وقانونية لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي للسيدات بمحافظتي المنيا والمنوفية، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستخراجها وتسليمها لهم، حيث تم استخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي لعدد 279 مواطنة، بالإضافة إلى مواصلة استقبال الحالات الإنسانية بالمركز النموذجي لكبار السن وذوي الهمم «قادرون باختلاف» لتلبية احتياجاتهم من مصدرات القطاع، حيث تم استخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي لعدد 350 من كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.

ولاقت تلك الإجراءات قبول واستحسان المواطنين لما لها من مردود إيجابي من خلال التيسير عليهم في تلقيهم للخدمات بصورة مميزة وتوفيرا للوقت والجهد، وذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان والتيسير على المواطنين في تقديم الخدمات الجماهيرية.