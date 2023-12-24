محافظ كفر الشيخ: عودة حركة الملاحة واستئناف رحلات الصيد بعد تحسن الطقس

أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأحد، استئناف حركة الملاحة البحرية بساحل البحر المتوسط، بنطاق المحافظة، واستئناف رحلات الصيد بنهر النيل وبحيرة البرلس بعد توقفها على مدار يومين لسوء الأحوال الجوية.

انتظام أعمال الملاحة بميناء البرلس

وأكد المحافظ انتظام أعمال الملاحة بميناء البرلس ورحلات الصيد، بعد تزويدها بالوقود والثلوج، وتقديم الدعم اللوجستي اللازم، لافتاً أنّ محافظة كفر الشيخ تشهد منذ الصباح الباكر حالة من استقرار الطقس، وسطوع الشمس في بعض مناطق المحافظة.

استعدادات لمواجهة حالة الطقس

وكلّف محافظ كفر الشيخ، رؤساء المراكز والمدن وغرفة العمليات الرئيسية باستمرار حالة الاستعداد لمتابعة الخدمات وحملات الإشغالات والمرافق والنظافة ورفع مخلفات الأمطار، وتنظيم عمل الحملات اليومية لضبط الأسعار والمرور على الأسواق وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والتواصل معهم.