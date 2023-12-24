وكيل «الشيوخ»: الرئيس السيسي يمتلك رؤية واضحة لـ«اقتصادية قناة السويس»

قالت فيبي فوزي، وكيل مجلس الشيوخ، إنّ الرؤية الواضحة للقيادة السياسية منذ طرحها الأول لازدواج قناة السويس هو وجود منطقة اقتصادية متكاملة ذات أهداف صناعية واستثمارية ولوجيستية تُسهم في زيادة الدخل القومي للبلاد من خلال تعظيم الاستفادة من البضائع المارة بقناة السويس، وإقامة مشروعات عملاقة لتوطين الصناعات الحديثة بهدف تلبية الاحتياجات المحلية و التصدير.

المناطق الصناعية في المنطقة الاقتصادية

وقالت فيبي، خلال كلمة بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، لمناقشة الطلب المقدم من النائب طارق نصير، وأكثر من عشرين عضوا لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن المناطق الصناعية في المنطقة الاقتصادية لقناة، إن الرئيس السيسي أمتلك رؤية شاملة لإقليم قناة السويس باعتباره يمثل قاطرة للاقتصاد الوطني، تتنوع أنشطتها وتتكامل خدماتها المحلية والإقليمية والدولية.

وتابعت بأنّه رغم التباطؤ في الاقتصاد العالمي الناجم عن وباء كورونا أولاً ثم ما أعقبه من الحرب الروسية الأوكرانية ثانياً، وغيرهما من المتغيرات ذات الآثار السلبية على حركة التجارة والاقتصاد والصناعة العالمية، فإنّ العمل بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس قد اتخذ مسارا معقولا عبر العديد من الإجراءات التي ساهمت في الدفع بعجلة التنمية والاستثمار بالمنطقة، والاستفادة مما تتمتع به من عناصر جذب، حيث نجحت في استقطاب العديد من الصناعات وابرام التعاقدات بالمناطق الصناعية والمواني التابعة، ما جعل منها بالفعل محط أنظار كبرى الشركات العالمية، وعزّز من قدرتها على المنافسة مع المناطق المماثلة إقليميًا ودوليًا.

وأكدت وكيل مجلس الشيوخ أن بعض الصعوبات التي تواجهها المنطقة ليست خاصة بها وحدها، لكنها قد تتعلق بمناخ وإجراءات الاستثمار والتسهيلات المقدمة للمستثمرين، والحوافز المطلوبة وتذليل العقبات أمامهم، وتحسين مناخ الاستثمار بصفة عامة، ما يمكن أن نسهم به في هذا الصدد هو مساندة أي تشريعات أو قوانين لتلبية مطالب المطورين الصناعيين وغيرهم من الشركات والمشروعات العاملة بالمنطقة.

إنتاج الهيدروجين الأخضر

وأشادت فيبي فوزي، خلال كلمتها، بما تقوم به المنطقة الاقتصادية من مساع للترويج الخارجي للفرص الموجودة، مطالبة بالمزيد في هذا الصدد من أجل فتح آفاق جديدة للتعاون مع مجتمع الأعمال الدولي، وتسويق الفرص المتاحة والتعريف بالقطاعات الصناعية المستهدفة، كما لا يسعني في الختام إلا الإشادة بما تحقق في ملف الوقود الأخضر الذي اعتبره بحق من أهم الملفات الناجحة للمنطقة الاقتصادية، حيث أعلن الرئيس السيسي افتتاح أول مصنع لإنتاج الهيدروجين الأخضر بالمنطقة الاقتصادية خلال قمة المناخ التي استضافتها مصر في نوفمبر من العام الماضي، وأتوقع أن تُصبح المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أحد أهم مراكز الطاقة الخضراء إقليمياً ودولياً.