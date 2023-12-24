تقديم خدمات طبية لـ2073 شخصا بالمجان خلال 19 قافلة في قرى كفر الشيخ

تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، جهود جمعية الأورمان بالمحافظة، في تنظيم 19 قافلة طبية تضم جميع التخصصات بمستشفى كفر الشيخ الجامعي، لإجراء الفحوصات وصرف العلاج بالمجان لـ2073 شخصا من أبناء المحافظة، وتم الكشف على عدد 313 مريض في القافلة التاسعة عشر ليُصبح الإجمالي 2073 حالة.

القرى المستهدفة من القوافل الطبية

وقال المحافظ، إنّ القري المستهدفة من القوافل الطبية هي قري «الصافية، وعزبة أبو حسين، والشهاوي» بمركز دسوق، وقرى «النجار، وأبو عليوة، وأبو عطية، وأبو عاشور، والشرقاوي، والشريف» بمركز سيدى سالم، وقري «الشهابية، وعميرة، والحمد، وأبو سليمان» بمركز بلطيم، وقري «إسحاقة، وعزبة لين، والسرور، والشرقي، وبطيطة، والسعدي، والكوم» بمركز كفر الشيخ، وقري «الأبعادية، والسحايت، والحامول» بمركز الحامول، و«برنبال، وخليج بحري، ومطوبس، ومعدية مهدي» لمركز مطوبس.

وأوضح محافظ كفر الشيخ، أنّ جمعية الأورمان قامت بتنظيم قافلة طبية، بمستشفى كفر الشيخ الجامعي، لإجراء الكشف والتحاليل الطبية، والأشعة، وصرف العلاج بالمجان لـ2073 شخص من مراكز «دسوق، وسيدى سالم، وبلطيم، وكفر الشيخ، والحامول، ومطوبس».

تطهير وتعقيم عيادات القافلة الطبية

وأكد المحافظ، اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة، واتباع أساليب مكافحة العدوي، والتأكيد على أعمال التطهير والتعقيم بجميع العيادات بالقافلة الطبية، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين والأطقم الطبية، مشيداً بجهود جامعة كفر الشيخ برئاسة الدكتور عبد الرازق دسوقي، وما يُقدمه من دعم في مختلف التخصصات بالمستشفى الجامعي، فضلاً عن جهود جمعية الأورمان، في دعم الأسر الأولى بالرعاية، تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.