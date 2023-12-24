أسعار الأرز الشعير اليوم.. تراجع الطن «رفيع الحبة» 300 جنيه

سجلت أسعار الأرز الشعير اليوم، تراجعا جديدا للطن رفيع الحبة، وذلك خلال عمليات التداول بيعا وشراء في الأسواق والمتاجر، بجميع المحافظات.

أسعار الأرز الشعير اليوم الأحد

وكشف حاتم عبدالغفار، عضو الغرفة التجارية بالقاهرة، ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية في كفر الشيخ، في تصريحات لـ«الوطن»، أن أسعار الأرز الشعير اليوم الأحد سجلت تراجعا جيدا للغاية ليصب في مصلحة جموع المستهلكين في محافظات الوجهين البحري والقبلي، وسجلت أسعاره كالتالي:

- سعر طن الأرز الشعير اليوم عريض الحبة 20 ألف جنيه، وسط تراجع 50 جنيها لكل طن.

- سعر طن الأرز الشعير رفيع الحبة 19 ألف جنيه، وسط تراجع 300 جنيه لكل طن.

إنتاجية كبيرة للأزر في كفر الشيخ

وأشار إلى أن محصول الأرز الشعير به وفرة كبيرة بالأسواق، مؤكدا أن إنتاجية محصول الأرز الشعير في نطاق محافظتي كفر الشيخ والدقهلية بلغت 82%، وذلك على مستوى المساحات المنزرعة على مستوى المحافظات للعام الجاري.