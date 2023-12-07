أسعار الأرز الشعير اليوم.. طن «رفيع الحبة» يتراجع 200 جنيه

سجلت أسعار الأرز الشعير اليوم، تراجعًا جديدًا، وذلك في سعر طن الأرز الشعير عريض ورفيع الحبة، كما شهدت عمليات البيع والشراء بالأسواق العامة والمتاجر، حركة نشاط على نطاق واسع، وسط وفرة كبيرة من المعروض.

تراجع أسعار الأرز الشعير اليوم

وأكد حاتم عبد الغفار، عضو الغرفة التجارية بالقاهرة، ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية في كفر الشيخ، في تصريحات لـ«الوطن»، أنّ أسعار الأرز الشعير اليوم الخميس، شهدت تراجعًا ممتازًا، بما يصب بالنفع على المواطنين بمحافظات الوجهين القبلي والبحري، إذ سجلت أسعاره كالتالي:

- سجل سعر طن الأرز الشعير اليوم، عريض الحبة 19 ألفًا و150 جنيهًا، بتراجع 150 جنيهًا للطن.

- سجل سعر طن الأرز الشعير رفيع الحبة، 18 ألفًا و700 جنيه، بتراجع 200 جنيه لكل طن.

أسعار الأرز الشعير اليوم الخميس

وأشار إلى أنّ محافظتي كفر الشيخ والدقهلية، تنتجان نحو 82% من محصول الأرز المنزرع في حقول مصر 2023، موضحًا أنّ ناتج الأرز الشعير المصري يسد احتياجات السوق المحلية.