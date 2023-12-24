ضبط صاحب شركة متهم بغسل 3 ملايين جنيه متحصلة من بث الأفلام المقرصنة

قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بوزارة الداخلية، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (صاحب شركة توريدات عمومية - مقيم بالجيزة)، لقيامه بمحاولة غسل أموال متحصلة من نشاط إجرامي تمثل في إنشاء وإدارة 29 موقعا إلكترونيا وسيرفر، يستخدمها في بث المحتوى المقرصن (أفلام – مسلسلات عربية وأجنبية) والمملوكة لعدد من شركات الإنتاج، وإعادة توزيعها لتحقيق نسب مشاهدة عالية بالمخالفة للقانون.

وجمع المتهم مبالغ مالية كبيرة من متحصلات هذا النشاط غير المشروع، وحاول غسل تلك الأموال عن طريق (شراء الوحدات السكنية– تأسيس الشركات) بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.. وقد قدرت أفعال الغسل بـ3 ملايين جنيه.. وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.