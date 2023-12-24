أسعار تذاكر ومواعيد دخول معبد أبو سمبل بأسوان

تضم مدينة أسوان عددا كبيرا من المعابد والآثار المصرية القديمة، ويقع في أقصى جنوبها معبد أبو سمبل الذي يعتبر واحدا من المعابد الأكثر شهرة وأهمية في العالم، ويتميز بتصميمه المعماري الفريد وارتباطه الوثيق بظاهرة تعامد الشمس.

معبد أبو سمبل أشهر معابد أسوان

ويستقبل معبد أبو سمبل عددا كبيرا من الزوار من داخل وخارج مصر في موسم الشتاء ومع بداية إجازة منتصف العام، حيث يعد واحدا من أشهر معابد المدينة وأكثرها زيارة من قبل السياح المصريين والعرب والأجانب.

ووفقا للباحثة الأثرية يسرا محمد، فإن معبد أبو سمبل من أكثر المعابد التي تنفرد بتصميم جمالي ويُعتبر إحدى منجزات الهندسة المعمارية في العالم القديم، حيث تم نحته بالكامل في الصخر، ويمتد عمقه إلى حوالي 48 مترًا، واستغرقت عملية نحته 20 عامًا لإكماله بهذا التصميم، وفي 22 أكتوبر و22 فبراير من كل عام تحدث ظاهرة تعامد الشمس على قدس الأقداس بالمعبد، وهي الظاهرة التي أعطت له شهرة واسعة في جميع أنحاء العالم.

4 تماثيل ضخمة في معبد أبو سمبل

تقول الباحثة الأثرية في تصريحات لـ«الوطن»، إن المعبد يحتوي على واجهة صخرية ذات طابع مصري قديم والشهير بتواجد بأربعة تماثيل ضخمة للملك رمسيس الثاني، حيث يصل طول كل تمثال إلى حوالي 20 مترًا، بالإضافة إلى نقوش تصور انتصارات الملك وحروبه، بما في ذلك معركة «قادش» التي انتصر فيها ولوحات تصور الملك في تعامله مع الآلهة المصرية القديمة.

أسعار تذاكر معبد أبو سمبل

وتنشر «الوطن» أسعار تذاكر ومواعيد دخول معبد أبو سمبل، وفقا لما حددته وزارة السياحة والآثار المصرية كالتالي:

- 30 جنيها للمصريين من غير الطلاب.

- 10 جنيهات للطلاب والطالبات المصريين غير حاملي الكاميرات.

- 260 جنيها للزائرين الأجانب.

- 130 جنيها للطلاب والطالبات الأجانب.

- مواعيد دخول معبد أبو سمبل يوميا من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 4 مساء.