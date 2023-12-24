الكاتب الصحفي أسامة السعيد: خلو قرار مجلس الأمن من وقف إطلاق النار في غزة فرصة ضائعة

علّق الكاتب الصحفي أسامة السعيد، على قرار مجلس الأمن وخلوه من أي إشارة لوقف إطلاق النار في غزة، مؤكدًا أن أي خطوة تقرب الجهود الأممية والدولية من تحسين الوضع الإنساني المتردي والصعب والقاسي للغاية في قطاع غزة أمر إيجابي.

نفاذ المساعدات وضرورة وقف إطلاق النار

وأضاف السعيد في مداخلة مع الإعلامية أمل الحناوي، عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، «يجب أن نشير إلى أن الأزمة لا تكمن فقط في نفاذ المساعدات، ولكن وقف إطلاق النار، وبالتالي، فإن خلو القرار الأممي وقرار مجلس الأمن من أي إشارة لضرورة وقف إطلاق النار، وإلزام أطراف الصراع وخاصة إسرائيل بوقف العدوان على قطاع غزة، يعد فرصة ضائعة جديدة ومحاولة من قبل أمريكا لإفساح المجال لإسرائيل لتنفيذ المخططات الغامضة والضبابية التي يسعى إلى تنفيذها في قطاع غزة؟!».

مسؤولية المجتمع الدولي تجاه الحرب على غزة

وتابع «أعتقد أن هذا القرار رغم أهميته على المستوى الإنساني لكنه لا يقدم خطوة كبيرة في التقدم نحو وقف إطلاق النار وإنهاء هذه الحرب، وأعتقد أن المجتمع الدولي عليه وضع نقطة ليتوقف أمامها في هذه الحرب العبثية، وأن يراجع مدى مسؤولياته تجاه هذه الحرب ومشاركته فعليا فيها من خلال إعطاء إسرائيل الغطاء والضوء الأخضر لمواصلة هذه المعركة».