محلل سياسي فلسطيني: إسرائيل تخطط لتغيير الواقع العسكري في غزة

قال عبدالمهدي مطاوع، محلل سياسي فلسطيني، إنّ أزمة المحتجزين ليست أولوية إسرائيل، فدولة الاحتلال لديها أهداف معلنة وأخرى غير معلنة، وبينها تغيير الواقع العسكري في غزة، وتفكيك الأجنحة العسكرية في القطاع المحاصر، وإبعاد حركة حماس عن الحكم في غزة.

وأضاف مطاوع، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»، أنّ الأهداف غير المعلنة تتمثل في كيفية تغيير الوضع الديموجرافي في فلسطين وخاصة غزة، واستخدمت عدة وسائل أهمها تحويل قطاع غزة إلى بيئة طاردة للسكان.

وتابع المحلل السياسي الفلسطيني: «الآن في ظل هذا الإطار ومرور أكثر من 78 يومًا منذ بداية الحرب، هناك وقائع في الحقيقة لا يمكن تجاوزها، وبينها أنّ إسرائيل استخدمت إضافة إلى الأسلحة ضد الشعب الفلسطيني، فأستخدمت التجويع، وتحويل الحالة الإنسانية إلى حالة غير مسبوقة، ولم تحدث سابقًا في أي مكان بهذة الطريقة، وتهدف بذلك إلى الضغط بشكل كبير، وتوجيه ضربة إلى صمود الشعب الفلسطيني وفكرة المقاومة بحد ذاتها».

حل الدولتين

وأكمل: «هناك جانب آخر يتعلق برئيس الحكومة الإسرائيلية المتطرفة نتنياهو الذي يريد تشكيل مختلف عما يتم طرحه بشكل واسع في العالم، والذي من المفترض أن يؤدي إلى حل الدولتين، وهو لا يقبل الحل المطروح من اليوم التالي للحرب من قبل الإدارة الأمريكية ومن قبل الدول في العالم، وهو أن يكون هناك مسار سياسي».