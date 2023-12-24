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«القاهرة الإخبارية»: حواجز إسرائيلية في الضفة الغربية أثناء احتفالات عيد الميلاد

كتب:

منتصر سليمان
12:47 م | الأحد 24 ديسمبر 2023
ممارسات غير آدمية لقوات الاحتلال الإسرائيلي

ممارسات غير آدمية لقوات الاحتلال الإسرائيلي

قالت ولاء السلامين مراسلة قناة «القاهرة الإخبارية» من بلدة حزمة القريبة من القدس المحتلة، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي أقامت حاجزا عسكريا عند البلدة وهو حاجز قلنديا، إذ تدقق في الهواتف النقالة والهويات الزرقاء، بجانب التفتيش الكامل للمركبات التي تتجه إلى القدس المحتلة.

وأضافت في مداخلة مع الإعلامية داليا نجاتي، عبر «القاهرة الإخبارية»: «بصعوبة جدا تجاوزنا هذه الأزمة ومررنا على شوارع غير مرصوفة أو مأهولة وعلى طرق التفافية، لأن قوات الاحتلال تزيد الخناق على الفلسطينيين والمركبات التي تتجه إلى جنوب الضفة الغربية». 

وتابعت: «نتجه إلى مدينة مهد المسيح (بيت لحم)، ووقفنا عند مدينة حزمة ونقوم بهذه التغطية الصحفية، وجرى إطفاء الأنوار في بيت لحم، ولا توجد أي زينة أو مراسم للاحتفال كما كان معتادا، وهي رسالة تريد الكنائس الفلسطينية أن توصلها إلى الغرب، إذ أقام الاحتلال حواجز خانقة بالضفة أثناء احتفالات عيد الميلاد». 

 

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