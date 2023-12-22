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جيش الاحتلال الإسرائيلي يقتحم بلدة بيت ريما في الضفة الغربية

كتب:

أحمد العانوسي
04:28 ص | الجمعة 22 ديسمبر 2023
قوات الاحتلال - أرشيفية

قوات الاحتلال - أرشيفية

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، بأن الاحتلال اقتحم بلدة بيت ريما شمال غرب رام الله ومدينة دورا جنوبي الخليل.

وفي نفس السياق، أفادت القناة بأن آليات الاحتلال جرفت المولدات المغذية للمقسم الرئيسي في خان يونس جنوب القطاع، كما قصفت طائرات الاحتلال مُجددًا خط الفايبر الرئيسي المغذي للإنترنت في القطاع.

وأشارت «القاهرة الإخبارية»، إلى إصابة المدير العام لوزارة الصحة بغزة وجميع أفراد عائلته واستشهاد ابنته في قصف إسرائيلي استهدف منزل شقيقته بجباليا البلد.

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