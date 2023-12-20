المتحدث باسم «الأونروا»: عام 2023 الأكثر دموية في الضفة الغربية

قال كاظم أبو خلف، الناطق باسم وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» في الضفة الغربية، إن هذا العام 2023 يعد الأكثر دموية في الضفة الغربية، حيث فاق عدد الضحايا منذ 7 أكتوبر، عدد الضحايا في الضفة خلال العام الماضي بأكمله.

وأضاف «أبوخلف»، في مداخلة عبر سكايب من القدس مع الإعلامي أحمد بشتو، في برنامج «منتصف النهار»، على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن إسرائيل تحاصر القطاع وتستهدف البنية التحتية، وتحاول تجفيف منابع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين.

وأوضح أن أونروا هي أكبر مؤسسة إنسانية في غزة، ولا يمكن إنقاذ الوضع المتردي هناك إلا إذا عملنا بكل طاقتنا، وقد سقط العديد من الموظفين في أونروا بين ضحايا القصف الإسرائيلي.

وذكر أن مقدمي الخدمات في وكالة الأونروا لا يعنيهم ما يحاول الإسرائيليون فعله، لكن يعنيهم المدنيون، وما تزال لدينا قنوات اتصال مع فرنسا، ومع كل أوروبا، والعالم اليوم ما زال ينظر إلى مقدمي الخدمة في الوكالة، باعتبارها مؤسسة مهمة جدا.