«شباب كفر الشيخ» تنظم ورش عمل حول كيفية اختيار وتنفيذ المشروعات الصغيرة

أعلنت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة كفر الشيخ، إطلاق دورة تدريبية بعنوان «ولد فكرة مشروعك»، ضمن برنامج «ابدأ.. وحسِّن مشروعك»، والذي تُقدمه وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتمكين الشباب «الإدارة العامة لريادة الأعمال والمشروعات الناشئة»، بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

موعد تنفيذ الدورة التدريبية

ووفقاً لبيان صادر عن المديرية، فإنّه سيتم تنفيذ الدورة التدريبية بمديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ خلال يومي الأربعاء والخميس الموافقين 27 و28 ديسمبر الجاري، من الساعة 9 صباحاً إلى الساعة 1 ظهراً.

ما هي دورة «ولد فكرة مشروعك» التدريبية؟

جدير بالذكر أنّ دورة «ولد فكرة مشروعك» التدريبية تأتي ضمن المرحلة الأولي من حزمة برنامج «ابدأ.. وحسِّن مشروعك» المعتمدة من منظمة العمل الدولية ILO، وهي دورة مخصصة للراغبين في إقامة مشروعات وليس لديهم أفكار محددة أو لديهم اكثر من فكرة مشروع، وتهدف إلي مساعدة المتدربين على تحديد واختيار فكرة المشروع المناسبة لكل شخص، ويستمر التدريب لمدة يومين، ويتضمن شرح وورش عمل وألعاب تفاعلية، وتستمر متابعة المتدربين بعد انتهاء الدورة التدريبية.