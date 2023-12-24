«مستقبل وطن» يحتفل باليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة في الطالبية

نظمت أمانة حزب مستقبل وطن في الطالبية احتفالية بمناسبة اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك بالتعاون مع مؤسسة رجال الأعمال العرب للتعاون الاقتصادي والأكاديمية الملكية للتدريب، والتي شملت عددًا من الفاعليات التي تلبي احتياجات ذوي الاحتياجات الخاصة وذويهم.

وقالت إيمان كمال، أمين الدمج المجتمعي لذوي القدرات الخاصة بالطالبية، إن الاحتفالية التي انطلقت بحضور إيمان رمضان أمين الثقافة والفنون شهدت تنظيم ندوة توعية ذات عدة محاور منها التغذية العلاجية وعلاقتها بالصحة الجسدية والنفسية وآليات التواصل والإرشاد الأسري والتربوي ودعم المرأة وأنشطة ترفيهيه مختلفه للكبار والأطفال.

اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة

وأشارت أمين الدمج المجتمعي إلى أن المبادرة التي أقيمت تحت رعاية عصام شلتوت أمين الحزب بالطالبية وعلاء سرور أمين التنظيم، شارك في تنفيذها نخبة من المدربين والأخصائيين في مجالات مختلفة بعدد من الجمعيات الأهلية وهى «أنقياء القلب»، و«أطفالنا بكره أحلى»، «رواد الخير»، «اصدقاء الموهوبين»، وجمعية رعاية مرضى شلل الأطفال، والجمعية الخيرية لرعاية الفئات الخاصة، وجمعية ولدى الصغير، وجمعية شباب الرؤيه المستقبلية.

وشارك في تنظيم المبادرة مع أمينة الدمج المجتمعي لذوي الاحتياجات الخاصة بعض الأمانات النوعية التى حرصت على التواجد والمشاركة منها أمانة الثقافة والفنون.

ويأتي ذلك في إطار السياسة العامة التي ينتهجها حزب مستقبل وطن لدعم مؤسسات الدولة المصرية من خلال إطلاق المبادرات وتنظيم الفعاليات لتلبية احتياجات المواطنين في مختلف المجالات وتفعيلًا للمبادرة الرئاسية «قادرون باختلاف».