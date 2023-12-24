«تعليم أسوان» تناقش الاستعدادات لامتحانات الفصل الدراسي الأول

نظم مديرو الإدارات التعليمية التابعة لمديرية التعليم بأسوان، زيارة ميدانية لعدد كبير من مدارس المحافظة، لمتابعة سير العملية التعليمية، قبل بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول، وسير العمل داخل غرفة عمليات امتحانات صفوف النقل، وذلك في إطار الاستعدادات للامتحانات في مختلف المراحل التعليمية.

تجهيز لجان الامتحانات

وترأس مدير مرحلة التعليم الثانوي العام اجتماعًا لمناقشة تجهيز مقار لجان الامتحانات، استعدادًا لزيارة اللجنة الوزارية للثانوية العامة للتصديق على اختيار المواقع، بينما أكد وكيل الإدارة أهمية استلام جميع المدارس لأجهزة التابلت وتوزيعها على طلاب الصف الأول الثانوي.

استعدادات امتحانات الفصل الدراسي الأول

وكان الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ترأس اجتماعا في وقت سابق، بحضور مديري المديريات التعليمية من جميع المحافظات، للوقوف على الاستعدادات النهائية لامتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي لصفوف النقل والشهادة الإعدادية، والمقرر أن تبدأ يناير المقبل.