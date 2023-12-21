وزير التعليم: فرصة جديدة للمعلمين غير المقبولين بمسابقة الـ30 ألف معلم

أصدر الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، تعليمات مهمة للمديريات التعليمية بشأن المعلمين الذين لم يجتازوا الاختبارات والتدريبات بمسابقة الـ30 ألف معلم، بسرعة استلام الالتماسات والتظلمات، تمهيدًا لتنظيم التواصل معهم لمنحهم فرصة أخرى.

مسابقة الـ30 ألف معلم

وأضاف وزير التربية والتعليم، خلال اجتماعه مع مديري المديريات التعليمية بـ«الفيديو كونفراس»، أنَّ هناك فرصة أخرى للمعلمين الذين لم يجتازوا الاختبارات والتدريبات في مسابقة الـ30 ألف معلم لإجراء اجتياز التدريب الذي لم يوفقوا فيه.

وأكّد وزير التعليم، أنَّ جميع إجراءات الخاصة بمسابقة المعلمين الدفعة الأولي تمت بشفافية ونزاهة، وفقاً للضوابط والمعايير والآليات وتأكّيدا لمبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المتقدمين للمسابقة.

ضوابط لتوزيع الجغرافي

وأشار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بضرورة وضع ضوابط معلنة في توزيع المعلمين بمسابقة الـ 30 ألف معلم الدفعة الأولي، وفقاً لمناطق سد العجز والتوزيع الجغرافي الخاص بكل معلم، والمسجل بالبيانات الخاصة له.

وفي نفس السياق، يستعد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، للإعلان عن مسابقة جديدة لتعيين 30 ألف معلم مساعد للعام الثالث، وذلك في يناير المقبل ، ليتم تعيين 23232 معلما مساعدا، مع تعيين 11114 معلم مساعد فصل، و18886 معلم مساعد مادة»، بالإضافة إلى تنفيذ مسابقة أخرى في شهر يونيو المقبل تشمل الأعداد غير المستوفاة من المسابقتين الأولى والثانية.