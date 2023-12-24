«اقتصادية قناة السويس»: نحتاج لقانون مرن يساعد على جذب الاستثمارات

قال وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إننا نحتاج لقانون مرن يساعد المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في جذب الاستثمارات، ويحقق فرقا واضحا في الجولات الترويجية التي تنفذها المنطقة في دول العالم.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، في أثناء مناقشة الطلب المقدم من اللواء طارق نصير، وكيل لجنة الدفاع بالمجلس، وأكثر من عشرين عضوا، بشأن استيضاح سياسة الحكومة بشأن المناطق الصناعية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

معوقات تواجه المنطقة الاقتصادية

واستعرض جمال الدين، خلال كلمته، أبرز المعوقات التي تواجه المنطقة في جذب الاستثمارات، مشيرا إلى بعض الإجراءات الضريبية والحوافز التي تشجع المستثمرين.

التوسع في استثمارات الهيدروجين الأخضر

وأوضح أن المنطقة تستهدف التوسع في استثمارات الهيدروجين الأخضر، وتحدد دول بعينها في الترويج لتلك الاستثمارات المستهدفة.