عقوبة الغش في الامتحانات.. محام يوضح العقوبة القانونية

بالتزامن مع بدء موسم الامتحانات في المدارس والجامعات والمعاهد العليا، يتعرض بعض الطلاب لعقوبات قانونية بسبب ارتكابهم جرائم الغش أو الإخلال بنظام الامتحانات، ولا يعرف معظمهم مدى خطورة جريمة الغش وعقوبتها القانونية.

أعمال الإخلال بالامتحانات

وأوضحت علا حافظ، المحامية، أن جرائم الغش في الامتحانات تتم مواجهتها من خلال القانون رقم 205 لسنة 2020 الخاص بمواجهة أعمال الإخلال بالامتحانات ونشر الفوضى داخل اللجان الامتحانية، والذي نص على أنه كل من ارتكب جريمة الغش في لجان الامتحانات، يعاقب بغرامات مالية تتراوح بين 100 و200 ألف جنيه وعقوبات تصل إلى الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن سبع سنوات.

وأشارت حافظ في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه يعاقب بالعقوبات السابقة كل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأي وسيلة أسئلة الامتحانات أو أجوبتها أو أي نظم تقييم في مراحل التعليم المختلفة المصرية والأجنبية، بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات.

الطالب المتورط في ارتكاب جرائم غش

وأكدت أنّ القانون رقم 205 لسنة 2020 نص على حرمان الطالب المتورط في ارتكاب جرائم غش من أداء الامتحان في الدور الذي يؤديه والدور الذي يليه من العام ذاته، ويعتبر الطالب راسبا في جميع المواد، وفي حالة الامتحـانات المعادلة يحرم الطالب المتهم من أداء امتحان مواد المعادلة وفقا للنظام المصري دورين متتاليين، كما تتم مصادرة الأدوات المستخدمة في الجريمة.