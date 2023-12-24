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عضو بـ«طاقة الشيوخ»: مصر تبذل مجهودات كبيرة لمواجهة التغيرات المناخية

كتب:

سهيلة هاني
03:01 م | الأحد 24 ديسمبر 2023
النائب خالد عيش

النائب خالد عيش

استعرض النائب خالد عيش ممثل عمال مصر بمجلس الشيوخ وعضو لجنة الطاقة جهود الجمهورية الجديدة في ملف الطاقة المتجددة ودورها في تحقيق التنمية المستدامة وفقا لخطة 2030، والتي أطلقتها الدولة قبل سنوات.

ملف الطاقة المتجددة

وناقش عيش، داخل لجنة الطاقة برئاسة النائب عبدالخالق عياد، الاقتراح الخاص بوضع خطة قومية لتعميم إقامة محطات تعمل بالطاقة الشمسية على أسطح المباني الحكومية.

قال النائب خالد عيش، في تصريحات صحفية، إنّ مصر لا تزال مجهودات جبارة لمواجهة التغيرات المناخية، بالاتجاه للاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، في إطار بناء الجمهورية الجديدة، مشيرا إلى أنّ مشروعات الطاقة المتجددة تسير في طريقها نحو تحقيق هدف استراتيجية الطاقة المتجددة في ظل الآليات والتشريعات التي تعمل على دعم تشجيع استخدام مصادر الطاقة المتجددة للوصول إلى نسبة 40% بحلول عام 2035.

مشروعات الطاقة المتجددة

وأضاف أنّ التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة يسير بخطوات مؤثّرة على النحو المطلوب، حيث إنتاجنا من الطاقة بلغ «رياح / شمسي» في العام المالي 2021-2022 نحو 3975 مليون ك.و.س، حيث بلغ إجمالي الطاقة المنتجة من محطات الرياح في ذات العام 3663 مليون ك.و.س.

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بقلم سهيلة هاني