تكريم برادلي كوبر ومخرجة «Barbie» في مهرجان كابري هوليوود السينمائي

أعلنت إدارة مهرجان كابري هوليوود السينمائي الدولي، تكريم عدد من صناع السينما الأمريكية، من بينهم المخرج والممثل الرئيسي برادلي كوبر بجائزة «Visionary» السنوية، جريتا جيرويج مخرجة «Barbie» بجائزة «لينا فيرتمولر» في حفل افتتاح المهرجان، حسبما أعلن مدير المهرجان باسكال فيدوميني.

كما ستحصل المخرجة الإيطالية ميكايلا رامازوتي على جائزة «ويرتمولر»، التي تحمل اسم المخرجة الإيطالية الرائدة لينا ويرتمولر، التي توفيت عام 2012، والتي تم إنشاؤها للاحتفال بالمخرجات المتميزات، وفقا لما نشره موقع «هوليوود ريبورتر».

تفاصيل الدورة الـ 28 من مهرجان كابري هوليوود السينمائي

ستقام النسخة الثامنة والعشرون من مهرجان كابري هوليوود السينمائي الدولي في الفترة من 27 ديسمبر إلى 1 يناير، وهي مخصصة لذكرى الممثل الإيطالي الراحل مارسيلو ماستروياني، ويرأسها المخرج الحائز على جائزة الأوسكار بوبي موريسكو، وسيتم افتتاحها بعرض فيلم «All of Us Strangers» كما سيتم عرض فيلم «Maestro» بطولة وإخراج برادلي كوبر في 30 ديسمبر.

علن المهرجان سابقًا أنه سيتم الاحتفاء بالمخرج ماتيو جاروني والممثلين سيدو سار ومصطفى فال خلال المهرجان لعملهم في فيلم «Io Capitano»، الذي تم اختياره لتمثيل إيطاليا في أفضل سباق أوسكار دولي لهذا الموسم وتم ترشيحه الأسبوع الماضي لجائزة أفضل فيلم غير ناطق باللغة الإنجليزية في جوائز «جولدن جلوب».