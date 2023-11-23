ميليسا باريرا بعد طردها من فيلم scream لدعمها غزة: الصمت ليس متاحا

تجاهلت الفنانة ميليسا باريرا، الأنباء التي انتشرت عن قيام الشركة المنتجة لفيلم الصرخة scream، من الاستغناء عنها ورفض مشاركتها في الجزء السابع على خلفية دعمها لفلسطين، ورفضها المجازر التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي داخل قطاع غزة والذي أدى لاستشهاد الآلاف من الأبرياء.

وقامت الميكسيكية ذات الأصول اللاتينية ميليسا باريرا في الساعات القليلة الماضية، بكتابة منشور عبر خاصية ستوري على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة انستجرام، شددت من خلاله على أن اللجوء إلى خيار الصمت والسكوت على ما يحدث، أمرًا ليس متاحًا بالنسبة لها، وصوتها دائمًا سيكون منحازًا لكل محتاج، من خلال المنصة التي تمتلكها.

ميليسا باريرا تدعم غزة

وأشارت إلى أنها ترفض العنصرية أيًا كان شكلها، وتدين معاداة السامية أو كراهية الإسلام، وتأكيدها أن كل إنسان يعيش على وجه هذه الأرض دون النظر إلى الاختلاف العرقي أوالدين أوالتوجه الجنسي، يستحق الكرامة وحقوق الإنسان والحرية.

ميليسا باريرا تدعو للسلام

وعبرّت عن رفضها لوجود أي فئة في العالم تشعر أنها فوق النقد والمحاسبة على ما تفعله، مع إشارتها لصلواتها ودعائها من أجل وقف العنف وعدم وقوع المزيد من الضحايا الأبرياء، وأنها ستواصل الدعوة من أجل السلام والتعايش السلمي.