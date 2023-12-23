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مراسل إكسترا نيوز: استشهاد 100 صحفي في قطاع غزة منذ بدء العدوان

كتب:

محمد عزالدين
11:05 م | السبت 23 ديسمبر 2023
عوض الغنام

عوض الغنام

قال عوض الغنام، مراسل قناة إكسترا نيوز من معبر رفح، إنه من الأسبوع الماضي وحتى اليوم جرى الكثير في نهر الصراع القائم بقطاع غزة، وللأسف من يدفع الثمن هم اليتامى والأطفال والأرامل والنساء وكبار السن، وعداد الشهداء لا يتوقف.

وأضاف «الغنام»، خلال لقاء ببرنامج «في المساء مع قصواء»، المذاع على قناة CBC، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أن عدد الصحفيين الشهداء في قطاع غزة وصل إلى 100 شهيد.

معبر رفح لم يتوقف 

وأشار إلى أن معبر رفح مفتوح ولم تتوقف الحركة فيه حتى في أيام الإجازة، وكل قطاعات الدولة تقدم كل التسهيلات اللازمة للعابرين كلهم من قطاع غزة أو المؤسسات الدولية التي تريد الدخول للجانب الآخر بجانب دخول المساعدات الإنسانية.

ولفت إلى أن المستودعات الاستراتيجية الكبيرة منتشرة ومتناثرة في مدينة العريش، وباتت هذه المساعدات الآن تنتشر في الشوارع، و80% منها تبرعات من الدولة المصرية والقطاع المدني المصري.

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