جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي في 7 محافظات.. تبدأ 17 يناير

أعلنت مديريات التربية والتعليم، جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي في 7 محافظات وذلك لعام 2024، حيث تستمر لمدة أسبوع أو أكثر، طبقا لما توضحه كل مديرية.

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي في 7 محافظات

وحددت 7 مديريات تربية وتعليم بالمحافظات جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 في الفصل الدراسي الأول وجاءت كالآتي:

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية في الغربية

- الأربعاء 17 يناير: اللغة العربية، الإملاء

- الخميس 18 يناير: الجبر والإحصاء، التربية الدينية

- الأحد 21 يناير: الدراسات الاجتماعية.

- الاثنين 22 يناير: الهندسة، التربية الفنية

- الثلاثاء 23 يناير: اللغة الأجنبية، الكمبيوتر، تكنولوجيا المعلومات

- الأربعاء 24 يناير: العلوم

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية في الدقهلية

- يوم الخميس 18 يناير: مادة اللغة العربية، الخط والإملاء

- يوم الأحد 21 يناير: الجبر والإحصاء، التربية الدينية

- يوم الاثنين 22 يناير: مادة اللغة الأجنبية، الحاسب الآلي

- الثلاثاء 23 يناير: الهندسة، التربية الفنية

- الأربعاء 24 يناير: مادة الدراسات الاجتماعية

- الخميس 25 يناير: مادة العلوم.

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية في جنوب سيناء

- الأحد 21 يناير: اللغة العربية والخط العربي والإملاء والتربية الدينية

- الاثنين 22 يناير: اللغة الإنجليزية والجبر والإحصاء

- الثلاثاء 23 يناير: الهندسة والتربية الفنية

- الأربعاء 24 يناير: الدراسات الاجتماعية

- الخميس 25 يناير: العلوم والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات

جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي في الشرقية

- الاثنين 22 يناير: اللغة الأجنبية

- الثلاثاء 23 يناير: مادة الهندسة، مادة التربية الفنية

- الأربعاء 24 يناير: مادة العلوم

- الخميس 25 يناير: مادة الدراسات الاجتماعية

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي بالبحر الأحمر

- الخميس 18 يناير: اللغة العربية والتربية الدينية

- السبت 20 يناير: الدراسات الاجتماعية، والتربية الفنية

- الأحد 21 يناير: مادة الهندسة

- الاثنين 22 يناير: الجبر والإحصاء، مادة الكمبيوتر

- الثلاثاء 23 يناير: مادة اللغة الإنجليزية

- الأربعاء 24 يناير: مادة العلوم

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي بكفر الشيخ

- الخميس 18 يناير: اللغة العربية والخط والإملاء ومادة التربية الدينية

- الأحد 21 يناير: امتحان مادة الجبر، مادة العلوم

- الاثنين 22 يناير: امتحان مادة الهندسة ومادة الحاسب الآلي

- الثلاثاء 22 يناير: امتحان مادة اللغة الإنجليزية، ومادة التربية الفنية

- الأربعاء 24 يناير: امتحان مادة الدراسات الاجتماعية

كما أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية، أن جدول امتحانات الشهادة الإعدادية تبدأ في الفترة من 17 إلى 24 يناير 2024.