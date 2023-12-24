جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي في 7 محافظات.. تبدأ 17 يناير
كتب:
إحسان شعبان
03:35 م | الأحد 24 ديسمبر 2023
جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي - أرشيفية
أعلنت مديريات التربية والتعليم، جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي في 7 محافظات وذلك لعام 2024، حيث تستمر لمدة أسبوع أو أكثر، طبقا لما توضحه كل مديرية.
جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي في 7 محافظات
وحددت 7 مديريات تربية وتعليم بالمحافظات جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 في الفصل الدراسي الأول وجاءت كالآتي:
جدول امتحانات الشهادة الإعدادية في الغربية
- الأربعاء 17 يناير: اللغة العربية، الإملاء
- الخميس 18 يناير: الجبر والإحصاء، التربية الدينية
- الأحد 21 يناير: الدراسات الاجتماعية.
- الاثنين 22 يناير: الهندسة، التربية الفنية
- الثلاثاء 23 يناير: اللغة الأجنبية، الكمبيوتر، تكنولوجيا المعلومات
- الأربعاء 24 يناير: العلوم
جدول امتحانات الشهادة الإعدادية في الدقهلية
- يوم الخميس 18 يناير: مادة اللغة العربية، الخط والإملاء
- يوم الأحد 21 يناير: الجبر والإحصاء، التربية الدينية
- يوم الاثنين 22 يناير: مادة اللغة الأجنبية، الحاسب الآلي
- الثلاثاء 23 يناير: الهندسة، التربية الفنية
- الأربعاء 24 يناير: مادة الدراسات الاجتماعية
- الخميس 25 يناير: مادة العلوم.
جدول امتحانات الشهادة الإعدادية في جنوب سيناء
- الأحد 21 يناير: اللغة العربية والخط العربي والإملاء والتربية الدينية
- الاثنين 22 يناير: اللغة الإنجليزية والجبر والإحصاء
- الثلاثاء 23 يناير: الهندسة والتربية الفنية
- الأربعاء 24 يناير: الدراسات الاجتماعية
- الخميس 25 يناير: العلوم والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات
جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي في الشرقية
- الاثنين 22 يناير: اللغة الأجنبية
- الثلاثاء 23 يناير: مادة الهندسة، مادة التربية الفنية
- الأربعاء 24 يناير: مادة العلوم
- الخميس 25 يناير: مادة الدراسات الاجتماعية
جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي بالبحر الأحمر
- الخميس 18 يناير: اللغة العربية والتربية الدينية
- السبت 20 يناير: الدراسات الاجتماعية، والتربية الفنية
- الأحد 21 يناير: مادة الهندسة
- الاثنين 22 يناير: الجبر والإحصاء، مادة الكمبيوتر
- الثلاثاء 23 يناير: مادة اللغة الإنجليزية
- الأربعاء 24 يناير: مادة العلوم
جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي بكفر الشيخ
- الخميس 18 يناير: اللغة العربية والخط والإملاء ومادة التربية الدينية
- الأحد 21 يناير: امتحان مادة الجبر، مادة العلوم
- الاثنين 22 يناير: امتحان مادة الهندسة ومادة الحاسب الآلي
- الثلاثاء 22 يناير: امتحان مادة اللغة الإنجليزية، ومادة التربية الفنية
- الأربعاء 24 يناير: امتحان مادة الدراسات الاجتماعية
كما أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية، أن جدول امتحانات الشهادة الإعدادية تبدأ في الفترة من 17 إلى 24 يناير 2024.