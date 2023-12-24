س و ج.. كل ما تريد معرفته عن استخدام البطاقات الائتمانية خارج مصر

بدأت عدد من البنوك المصرية مؤخرًا تطبيق قرار إيقاف بطاقات الائتمان المصدرة حديثًا للتعامل في الخارج لمدة 6 أشهر، وذلك بسبب زيادة إقبال المواطنين على فتح حسابات بنكية في مختلف البنوك للحصول على بطاقات ائتمانية محلية مختلفة، واستخدام ذلك في سحب الدولار من الخارج.

وتم إيقاف بطاقات الائتمان في الخارج فقط الحديثة الذي أصدرت خلال الأسبوع الماضي، إذ أنه لن يمكن للعميل سحب الدولار من الخارج بموجب هذه البطاقة لمدة 6 أشهر، أما أصحاب البطاقات الائتمانية القديمة يمكنهم التعامل بها في الخارج.

ونرصد في السطور التالية كل ما تريد معرفته عن استخدام البطاقات الائتمانية خارج مصر، بحسب ماجد فهمي رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الصناعية السابق ووليد عادل المسؤول المصرفي.

فتح حسابات بنكية في مختلف البنوك

وأكد المسؤول المصرفي أن هذا القرار جاء نتيجة لزيادة إقبال المواطنين على فتح حسابات بنكية في مختلف البنوك للحصول على بطاقات ائتمانية محلية مختلفة، واستخدامها لسحب الدولار من الخارج، إذ تتيح البنوك لعملائها سحب الدولار من خارج مصر بعد إبلاغها بالسفر وفقا للقيمة المحددة لكل عميل، والتي تتحدد بحسب قيمة المبلغ الموجود في الحساب والدراسة الائتمانية للعميل.

هل هناك إجراءات لاستخدام البطاقات الائتمانية قبل السفر؟

كل ما يحتاجه العميل هو الاتصال بخدمة العملاء في البنك المصدر للبطاقة أو قيامه بزيارة أحد الفروع لإخبارهم بالسفر، دون الحاجة لتقديم أي مستندات، وسيتم فتح الحد الائتماني الأقصى الممنوح للبطاقة الائتمانية للاستخدام في الخارج.

ماذا عن المستندات المطلوبة بعد العودة من السفر؟

سبق وأصدر المركزي المصري قرار بفتح حدود الاستخدام المقررة بالكامل للبطاقة الائتمانية بطريقة سهلة، على شرط أنه في خلال 90 يومًا من تاريخ فتح الحدود يتقدم العميل للبنك بأي أوراق ومستندات بأنه كان خارج مصر وليس داخل مصر، بمعنى يقدم جواز السفر ويحتوي على أختام المغادرة والوصول، لإثبات أنه في هذه الفترة الذي عمل على استخدام البطاقات الائتمانية كان خارج البلد.

ما الإجراءات التي ستتخذ ضد العميل في حال عدم الالتزام بقرار المركزي؟

في حال عدم التزام العميل بقرار المركزي، سوف يقوم البنك المصدر للبطاقة الائتمانية بإبلاغ الشركة المصرية للاستعلام الائتمان I-Score لوضعه في القائمة السلبية، وسيتم إدراجه ضمن قائمة العملاء الذين يحظر إصدار بطاقات ائتمانية لهم أو استفادتهم من الخدمات المصرفية مستقبلا، بالإضافة إلى إبلاغ الجهات المعنية لاتخاذ اللازم.

هل هناك حدود للسحب أو الشراء من خارج مصر؟

بالطبع هناك حدود للسحب أو الشراء خارج مصر، ولكن يختلف الأمر من بنك لآخر حسب التعليمات.