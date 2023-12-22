مصرفي يكشف تفاصيل إيقاف البطاقات الائتمانية الحديثة خارج مصر

كشف المسؤول المصرفي وليد عادل، أن عددًا من البنوك في مصر بدأت مؤخرًا تطبيق قرار إيقاف بطاقات الائتمان المصدرة حديثًا للتعامل في الخارج لمدة 6 أشهر.

إيقاف بطاقات الائتمان المصدرة حديثا للتعامل في الخارج لمدة 6 أشهر

وأضاف «وليد» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن إيقاف بطاقات الائتمان في الخارج يعني أن العميل الذي أصدرت له بطاقة ائتمانية خلال الأسبوع الماضي لن يمكنه سحب الدولار من الخارج بموجب هذه البطاقة لمدة 6 أشهر.

فتح حسابات بنكية في مختلف البنوك

وأكد المسؤول المصرفي، أن هذا القرار جاء نتيجة لزيادة إقبال المواطنين على فتح حسابات بنكية في مختلف البنوك للحصول على بطاقات ائتمانية محلية مختلفة، واستخدامها لسحب الدولار من الخارج، إذ تتيح البنوك لعملائها سحب الدولار من خارج مصر بعد إبلاغها بالسفر وفقا للقيمة المحددة لكل عميل والتي تتحدد بحسب قيمة المبلغ الموجود في الحساب والدراسة الائتمانية للعميل.

وأشار «وليد» إلى أن البنك المركزي يعمل على اتخاذ مثل هذه الإجراءات للتشديد والرقابة على عمليات سحب الدولار من الخارج بالسعر الرسمي الموجود بالبنوك المصرية وإعادة بيعها بالسوق الموازي بأسعار أعلى نظرا لتفاقم الفجوة بين السعر بالسوق الرسمي والسوق الموازي، وكذلك للحد من تفاقم أزمة انخفاض الدولار بالبنوك المصرية.