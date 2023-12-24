مصرفي يكشف مدة وقف استخدام البطاقات الائتمانية الجديدة في الخارج

كشف هشام إبراهيم الخبير المصرفي، أستاذ التمويل بجامعة القاهرة، أسباب وقف البنوك استخدام البطاقات الائتمانية الجديدة لمدة 6 أشهر من تاريخ الإصدار خارج البلاد، مشيرا إلى أنّ هذا القرار مؤقت لمواجهة تزايد الطلب على البطاقات لاستخدماها بشكل غير منضبط في الخارج.

تزايد الطلب على إصدار بطاقات ائتمانية جديدة

وأضاف إبراهيم، لـ«الوطن»، أنّ أحد أهم أسباب اتخاذ البنوك لهذا القرار، هو تزايد الطلب من جانب المستخدمين بشكل كبير على إصدار بطاقات ائتمانية جديدة، ونمو استخدامات هذه البطاقات في الخارج بشكل ملحوظ لدى بعض البنوك، موضحًا أن هناك بعض العملاء أساءوا استخدام تلك البطاقات عبر سحب الدولار من الخارج لإعادة بيعة مرة أخرى في السوق الموازية، ما يحمل البنك تكاليف تدبير العملة.

ووجه البنك المركزي البنوك في تعليمات شفهية قبل أيام بالتصدي للاستخدامات غير الطبيعية تؤدي للطلب على العملة الأجنبية الأجنبية بطرق غير مبررة، حيث أوقف عدد من البنوك استخدام البطاقات الائتمانية الجديدة بالخارج لمدة تتراوح ما بين 3 إلى 6 شهور، بدءًا من 20 ديسمبر الجاري.

قرار المركزي في شهر أكتوبر الماضي

تابع بأن هذه الخطوات استكمالا لقرارات البنك المركزي، في أكتوبر الماضي، لمواجهة سوء الاستخدام البطاقات الذي رُصد على التعاملات بالعملة الأجنبية في الخارج والداخل، موضحا أنّه في أكتوبر الماضي قرر المركزي تفعيل الحد الائتماني الأقصى الممنوح للبطاقة الائتمانية للاستخدام في الخارج بمجرد قيام العميل بالتواصل مع مركز خدمة العملاء بالبنك المصدر للبطاقة وإخطارهم بسفره للخارج وفق الإجراءات التنظيمية المطبقة لدى البنك، لحرص البنك المركزي على تلبية احتياجات المواطنين وتيسير استخدامهم لبطاقاتهم الائتمانية لتغطية نفقاتهم خلال السفر للخارج، خاصة في ظل ما لوحظ مؤخرًا من إساءة استخدام بعض المضاربين لتلك البطاقات من خلال إجراء سحوبات نقدية من الخارج دون السفر فعليًا.