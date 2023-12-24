«أوقاف سوهاج» تعقد برنامج البناء الثقافي للأئمة

عقدت مديرية أوقاف سوهاج، اليوم الأحد، اللقاء السادس لبرنامج البناء الثقافي، بالتعاون مع جامعة سوهاج.

وقال الدكتور محمد حسنى عبد الرحيم وكيل أوقاف سوهاج، لـ«الوطن»، إن اللقاء تناول المال العام وحرمته، فديننا الإسلامي وقف موقفاً حازماً ممن يحاول العبث أو المساس بالمال العام فنجده بجوار ما وضعه من قوانين وحدود إلهية ووسائل للحفاظ على المال العام كقطع يد السارق والنهي عن أكل أموال الناس بالباطل وأكل أموال اليتامى ظلماً وعدم التبذير.

حرمة المال العام بالإسلام

وأضاف أن الحفاظ على المال العام واجب ديني ووطني وإن الشعوب والأمم والدول لتعتز وتفتخر بمنجزاتها ومكتسباتها في مختلف جوانب الحياة، بل وتسعى جاهدة إلى تربية وتوجيه أبنائها للحفاظ عليها ورعايتها وتنميتها وتطويرها حتى يستمر عطاؤها وتستفيد منها الأجيال بعد الأجيال.

المال العام ملك للجميع

فالمستشفيات والمدارس والجامعات والحدائق والملاعب والمصانع والمؤسسات والوزارات وحقول استخراج المعادن والثروات والجسور والشوارع والطرقات والكهرباء والمياه وغيرها ممتلكات ومكتسبات عامة ليست ملكا لفرد بعينه، بل هي ملك لجميع أفراد المجتمع فكان الحفاظ عليها مسؤولية الجميع وهي من المال العام الذي ينبغي الحفاظ عليه ويعتبر الاعتداء عليه بأي وسيلة أو طريقة نوعا من الإفساد في الأرض.