«الأوقاف»: افتتاح 18 مسجدا في 10 محافظات اليوم

أعلنت مديريات الأوقاف في 10 محافظات، افتتاح 18 مسجدا اليوم، في إطار خطة وزارة الأوقاف لإعمار بيوت الله مبنى ومعنى، بينها 14مسجدًا جديدًا أو إحلال وتجديد، و4 مساجد صيانة وتطوير، ليصل إجمالي ما تم افتتاحه منذ يناير 2023 417 مسجدًا منها 322 مسجدًا جديدًا أو إحلال وتجديد، و95 مسجدًا صيانة وتطوير، كما بلغ إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه خلال الفترة من 2014 حتى اليوم، 11439مسجدًا، بتكلفة تقدر بنحو 15 مليارًا و613 مليون جنيه.

إحلال وتجديد 14 مسجدا

وتشمل قائمة المساجد التي سيتم افتتاحها بعد إحلالها وتجديدها ما يلي:

- مسجد أبو العمايم بقرية أبو العمايم بمركز بيلا بمديرية أوقاف كفر الشيخ.

- مسجد أبو سعيد الكبير بقرية أبو سعيد بمركز الرياض بمديرية أوقاف كفر الشيخ.

- مسجد بشلا الكبير بقرية بشلا بمركز الرياض بمديرية أوقاف كفر الشيخ.

- مسجد الرحمن بقرية ريفا بمحافظة أسيوط بمديرية أوقاف أسيوط.

- مسجد عبد الكريم عويس بقرية نديبة بمركز دمنهور بمديرية أوقاف البحيرة.

- مسجد الجنبيهي القبلي بالمنشية الإبراهيمية بمركز دمنهور بمديرية أوقاف البحيرة.

- مسجد الشرقي أبو العباس بالعياط بمديرية أوقاف الجيزة.

- مسجد الرحمن بالجبانة بمدينة 6 أكتوبر بمديرية أوقاف الجيزة.

- مسجد عطعوط بالمنقدي بأشمون بمديرية أوقاف المنوفية.

- مسجد النصر بالعراقية بمدينة الشهداء بمديرية أوقاف المنوفية.

- مسجد السلام بكفور النيل بمركز الفيوم شمال بمديرية أوقاف الفيوم.

- مسجد الرحمن بعزبة اليوزباشي بطامية بمديرية أوقاف الفيوم.

- مسجد عمر بن الخطاب بعزبة محمد خالد بأطواب بالواسطى بمديرية أوقاف بني سويف.

- مسجد البساينة بعزبة البساينة برضوان أبو كبير بمديرية أوقاف الشرقية.

صيانة 5 مساجد في 3 محافظات

- مسجد الكبير في الحي بمدينة الصف بمديرية أوقاف الجيزة.

- مسجد الكبير بالرياينة بأرمنت بمديرية أوقاف الأقصر.

- مسجد خالد بن الوليد بالشيخ ركاب بالجبلاو بمركز قنا بمديرية أوقاف قنا.

- مسجد العتيق بالصالحية بمركز قنا بمديرية أوقاف قنا.