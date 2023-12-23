«حماية المستهلك» تكشف 7 حالات لا يطبق عليها قانون الاسترجاع والاستبدال

حددت إدارة حماية المستهلك بمحافظة سوهاج 7 حالات لسلع لا يسري عليها قانون الاستبدال والاسترجاع الذي يطبق على جميع السلع لمدة 14 يوما وفقا لحماية المستهلك.

قالت سحر حامد عجاج مدير إدارة حماية المستهلك بمديرية تموين سوهاج ل«الوطن» يوجد عدة حالات لا يجوز فيها ممارسة المستهلك حقه في استبدال السلعة أو استرجاع السلعة أو المنتج الذي اشتراه، وفقا لما حدده قانون حماية المستهلك، لما لها من خصائص بالغة الحساسية.

7 حالات لايجوز الاستبدال بها

وأضافت عجاج أن تلك المنتجات والحالات تتمثل في،

- إذا كانت طبيعة السلعة أو طريقة تعبئتها تحول دون استبدالها أو ردها، وتالف فور فتحها.

_ السلع الاستهلاكية القابلة للتلف السريع.

- إذا لم تكن السلعة بنفس الحالة التي كانت عليها وقت البيع، فلا يحق للمستهلاك استبدالها خاصة إذا كان ذلك بفعل صادر من المستهلك والتلف منه.

_الكتب والصحف والمجلات والبرامج المعلوماتية وما يمثلها لايجوز استبدالها.

_الحلي والمجوهرات وما في حكمها لايمكن استبدالها لتغير سعره فوريا.

_الملابس الداخلية وفساتين الزفاف إذا ما تمت إزالة أغلفتها حيث لايتم استرجاعها او قياسها.

_ السلع التي تصنع بناء على مواصفات خاصة حددها المستهلك، وكانت السلعة مطابقة لما تم طلبه من قبل المستهلك، فلايحق استراجعها.

طرق إبلاغ حماية المستهلك

وأوضحت عجاج اذا تعرض المستهلك لرفض إعادة سلعة أخرى بخلاف السبع حالات يتم فورا إبلاغ حماية المستهلك بعدة طرق منها،

_التواصل هاتفيا مع حماية المستهلك.

_التوجه إلى مقر حماية المستهلك بحي شرق سوهاج بمدينة ناصر.