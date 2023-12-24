«القاهرة الإخبارية»: مقتل 159 جنديا إسرائيليا في المعارك البرية بقطاع غزة

قالت دانا أبو شمسية مراسلة قناة «القاهرة الإخبارية»، إنّ كل صباح أصبح يشكل هاجسا للإسرائيليين بسبب الإعلانات الصباحية التي عادة ما تكون في الساعة الثالثة فجرا وحتى السادسة صباحا، حيث يستيقظ الإسرائيليون على خبر مقتل المزيد من الجنود في معارك قطاع غزة.

وأضافت مراسلة قناة «القاهرة الإخبارية»: «صبيحة هذا اليوم تم الإعلان عن مقتل 8 من جنود الاحتلال في المعارك الضارية بقطاع غزة، وبعدها بقليل تم الإعلان عن مقتل جندي آخر ليرتفع العدد الإجمالي إلى 9 قتلى في صفوف جنود الاحتلال».

وتابعت: «ومنذ مساء أمس وصل عدد الجنود القتلى إلى 14 قتيلا وهذه أعداد مرتفعة بالنسبة إلى جيش الاحتلال مقارنة بالمعارك السابقة، وفي العموم، قُتل 159 جنديا إسرائيليا في المعارك البرية، بالإضافة إلى الكثير من الإصابات».