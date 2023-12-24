«تواريخ ميلاد أبنائه».. جيش الاحتلال يعلن التوصل لمعلومات بشأن محمد الضيف

في الوقت الذي تشير التقارير بشأن فشل دولة الاحتلال الإسرائيلي فيما يتعلق بالوصول إلى معلومات استخبارية حول محمد الضيف، قائد الجناح العسكري لـ«حماس»، خرجت قوات الاحتلال تتحدث عن قصفها منزل «الضيف»، وذلك تبريرا لعدم قدرتهم الوصول إلى مكانه السري داخل الأنفاق.

معلومات جديدة حول محمد الضيف

وبحسب ما ذكرته صحيفة «ذا صن» البريطانية، إن جيش الاحتلال عثر على بطاقة هوية لمحمد الضيف باللغتين العربية والعبرية، بجانب زعمهم التوصل لمعلومات بشأن أسماء وتواريخ ميلاد أبنائه.

وخلال الغارة التي استهدفت منزل الضيف، قال جنود الاحتلال أيضًا إنهم اكتشفوا فتحة نفق في حديقته حيث تم العثور على قاذفات صواريخ وأسلحة أخرى؛ ليزداد الغموض حوله خاصة وأن دولة الاحتلال لم تتمكن من قتله بعد نجاته من 7 محاولات اغتيال.

صور لـ«الضيف»

وأشارت الصحيفة البريطانية، إلى إنه لا يوجد سوى صورتان فقط للضيف يرجع تاريخهما إلى عقود من الزمن - إحداهما مستخدمة في بطاقة الهوية التي تم العثور عليها حديثًا - ولم تتم رؤيته علنًا منذ عقود.

وكانت دولة الاحتلال تعتقد أن محمد الضيف قعيد على كرسي متحرك بعد إصابته بجروح خطيرة في غارة إسرائيلية عام 2021، لكن فيديو كان صفعة في وجههم حيث يقولون إنهم رأوه يمشي على قدميه كما وجدوه بحالة بدنية أفضل مما كان يعتقد في السابق.

وظهر «الضيف» في مقاطع الفيديو، التي حصلت عليها قوات الاحتلال الإسرائيلي، وهو يمشي على قدميه مع عرج خفيف، بعكس ما كان متداول أنه يستعين بكرسي متحرك في السير.

ومن بين المحاولات السبعة، كانت وقعت أربع محاولات لقتل «الضيف» خلال عملية الجرف الصامد الإسرائيلية عام 2014.