استشاري صحة نفسية: الأشخاص في المناطق الباردة أكثر عرضة للاكتئاب

قال الدكتور إبراهيم عبد الرشيد، استشاري الصحة النفسية، إن العقل الباطن عبارة عن أداة مراقبة لمتابعة الأجواء والمحيط من حولنا حتى تحمينا.

وأضاف عبدالرشيد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «السفيرة عزيزة»، المذاع على قناة «DMC»: «الشتاء يكون مصدر تهديد، ولذلك هناك ما يسمى الاكتئاب الشتوي، وهو يختلف عن الاكتئاب العادي».

هرمون السعادة يزداد أحيانا بتناول الطعام

وتابع: «ولذلك بعض الفتيات تتحسن مزاجيتهم بتناول الطعام في الشتاء، لأن هرمون السعادة خرج من المعدة إلى المخ، وبالتالي الحالة النفسية والمزاجية أصبحت أفضل، وهو يحدث بشكل هستيري من العقل الباطن، وبالتالي يفضل الناس تأكل بشكل مستمر في فصل الشتاء».

الاكتئاب أعلى نسبة في الأماكن الباردة

وأكمل: «الأشخاص الذين هم أكثر عرضة للاكتئاب العادي هم أكثر عرضة للاكتئاب الشتوي، بالإضافة إلى الناس اللي قاعدة في الأماكن الباردة جدا، ولو نظرنا إلى أعلى نسب الإقبال على إنهاء الحياة، سنجد أنها في المناطق الباردة مثل النرويج وفنلندا، فالجو هناك مظلم سواء صباحا أو ليلا، والبرد موجود باستمرار».