تعيينات «الصحة النفسية وعلاج الإدمان».. موعد تلقي طلبات وظائف 2023

حددت الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، 18 ديسمبر الجاري، موعدا لتلقي طلبات المتقدمين لشغل الوظائف للأطباء «طبيب بإدارة علاج الإدمان التابعة للأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان»، وفقا لأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، ولائحته التنفيذية.

طرق التقديم لوظائف الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان

وطالبت الأمانة العامة لـ الصحة النفسية وعلاج الإدمان المتقدمين لشغل الوظائف، بتقديم الطلبات عن طريق التسليم باليد الإدارة علاج الإدمان بالأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، بالعنوان التالي: «شارع صلاح سالم - مدينة نصر - داخل مستشفى الصحة النفسية بالعباسية - القاهرة»، على أن يتم تحديد موعد الاختبارات التحريرية والمقابلات الشخصية لاحقا، وسيتم إخطار المقبولين بها، وللإدارة الحق في قبول أو رفض أي متقدم دون إبداء الأسباب واحتفاظها بأوراق المتقدمين دون رد.

الشروط المطلوبة لشغل وظائف الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان 2023

حددت الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان في الاعلان، الشروط الواجب توافرها في المتقدمين لشغل الوظائف المطلوبة كالتالي:

- أن يكون الطبيب المتقدم حاصل على بكالوريوس الطب والجراحة ودرجة تخصصية في الطب النفسي

- أن يكون من العاملين بالجهاز الإداري للدولة.

- مدة الخبرة السابقة لا تقل عن 3 سنوات في مجال علاج الإدمان، وإحضار شهادة خبرة تقيد ذلك.

- القدرة على حل المشاكل والتواصل مع الزملاء والمرؤوسين والعمل في فريق بشكل إيجابي ويخضع الشخص لفترة اختبار لمدة 3 شهور

- بيان مدى الصلاحية للعمل بالوظيفة.

- لديه القدرة على التطوير وتحمل ضغط العمل السفر والمبيت.