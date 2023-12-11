وظائف خالية بـ«الصحة النفسية وعلاج الإدمان».. اعرف الشروط والتفاصيل

أعلنت الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، حاجتها لشغل عدد من الوظائف للأطباء «طبيب بإدارة» علاج الإدمان التابعة للأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، في ضوء قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية، وفق المواصفات والشروط المنصوص عليها ببطاقة الوصف الوظيفي.

الشروط المطلوبة لشغل الوظائف

وحددت الأمانة العامة لـ الصحة النفسية وعلاج الإدمان في الإعلان، الشروط الواجب توافرها في المتقدمين لشغل الوظائف المطلوبة، كما يلي.

- أن يكون الطبيب المتقدم حاصلا على بكالوريوس الطب والجراحة ودرجة تخصصية في الطب النفسي.

- أن يكون من العاملين في الجهاز الإداري للدولة.

- مدة الخبرة السابقة لا تقل عن 3 سنوات في مجال علاج الإدمان، وإحضار شهادة خبرة تفيد بذلك.

- القدرة على حل المشاكل والتواصل مع الزملاء والمرؤوسين والعمل في فريق بشكل إيجابي ويخضع الشخص لفترة اختبار لمدة 3 أشهر.

- بيان مدى الصلاحية للعمل بالوظيفة.

- لديه القدرة على التطوير وتحمل ضغط العمل السفر والمبيت.

المستندات المطلوبة لشغل الوظائف

وأوضحت الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، المستندات التي يجب أن يتقدم بها الراغبين في شغل الوظائف، كما يلي.

- السيرة الذاتية مرفقا بها صورة شخصية للمتقدم وصورة طبق الأصل من الشهادات والمؤهل موضحا بة الجزاءات وتقارير الكفاية السنوية عن آخر 3 سنوات كشف تعريف من جهة عمله الأصلية.

- استيفاء موافقة جهة العمل الأصلية على الدب الشغل تلك الوظيفة.

- صورة طبق الأصل من شهادات الخبرة والدورات التدريبية ينشر الإعلان على بوابة الحكومة الالكترونية وبمقر الأمانة العامة للصحة التكسية وعلاج الإدمان التابعة لها وديوان عام وزارة الصحة.