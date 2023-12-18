آخر موعد لتلقي طلبات وظائف «الصحة النفسية وعلاج الإدمان»

أكدت الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، أن اليوم الاثنين، آخر موعد لتلقي طلبات الوظائف التي أعلنت عنها للأطباء «طبيب بإدارة» علاج الإدمان التابعة للأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، في ضوء قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية، وفق المواصفات والشروط المنصوص عليها ببطاقة الوصف الوظيفي.

طريقة التقديم الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان 2023

وحددت الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان طريقة تقديم الطلبات للراغبين في شغل الوظائف المعلن عنها عن طريق التسليم باليد بالامانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان بالعنوان التالي «1 شارع صلاح سالم بمدينة نصر داخل مستشفى الصحة النفسية بالعباسية بمحافظة القاهرة»، لافتا إلى أنه سيتم تحديد موعد الاختبارات التحريرية والمقابلات الشخصية لاحقا وسوف يتم إخطار المقبولين بها.

الشروط المطلوبة لشغل وظائف الصحة النفسية وعلاج الإدمان 2023

وحددت الأمانة العامة لـ الصحة النفسية وعلاج الإدمان في الإعلان، الشروط الواجب توافرها في المتقدمين لشغل الوظائف المطلوبة، كما يلي:

- أن يكون الطبيب المتقدم حاصلا على بكالوريوس الطب والجراحة ودرجة تخصصية في الطب النفسي.

- أن يكون من العاملين في الجهاز الإداري للدولة.

- مدة الخبرة السابقة لا تقل عن 3 سنوات في مجال علاج الإدمان، وإحضار شهادة خبرة تفيد بذلك.

- القدرة على حل المشاكل والتواصل مع الزملاء والمرؤوسين والعمل في فريق بشكل إيجابي ويخضع الشخص لفترة اختبار لمدة 3 أشهر.

- بيان مدى الصلاحية للعمل بالوظيفة.

- لديه القدرة على التطوير وتحمل ضغط العمل السفر والمبيت.