الثلاثاء المقبل.. انطلاق احتفالات الكريسماس على مسرح أوبرا دمنهور 

تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر حفلا فنيا بمناسبة الاحتفال بالكريسماس، الذي يتزامن مع احتفالات اليوم العالمي لذوى الاحتياجات الخاصة في السابعة مساء يوم الثلاثاء 26 ديسمبر على مسرح أوبرا دمنهور.

احتفالات الكريسماس في أوبرا دمنهور

يُحيي الحفل كل من فصل البيانو، وفصل الغناء العربي بمركز تنمية مواهب أوبرا دمنهور، إشراف فني هدي حسني، بمشاركة موهوبي ذوى الهمم التي قامت بتدريبهم على فقرات الحفل ميرفت همام وذلك تفعيلا لعملية دمجهم من خلال مشاركتهم في مختلف الفقرات الفنية مع أقرانهم من الموهوبين العاديين.

ويبدأ الحفل بمجموعة من المعزوفات الموسيقية لفصل البيانو: «خلى بالك» لـ عمر خيرت و«كان عندي طاحون» لـ الرحباني وغيرها من المعزوفات العالمية لـ «بيتهوفن وموتسارت» وغيرهم، كما يقام على هامش الحفل معرض لوحات فنية لطلبة فصل الرسم.

يأتي الحفل في إطار الدور الفني والثقافي المتميز الذي تلعبه دار الأوبرا المصرية في نشر الثقافة والفنون الجادة الهادفة والارتقاء بالذوق العام، بما تقدمه من فن راقي.