أمسية شعرية على مسرح أوبرا دمنهور الاثنين المقبل

تنظم دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور خالد داغر، ليلة شعرية في السابعة مساء بعد غد الاثنين، على مسرح أوبرا دمنهور، وذلك ضمن نشاط الادارة العامة للنشاط الثقافي والفكري، وبمشاركة مجموعة من شعراء دمنهور عمرو الشيخ وأحمد شلبي وصلاح اللقاني وبهجت صميدة، ويديرها الشاعر والإعلامي محمود شرف.

أمسية شعرية في أوبرا دمنهور

ويشارك في الأمسية نخبة من الشعراء المبدعين الذين صدرت لهم دواوين عديدة، وحصلوا على جوائز، وهم صلاح اللقاني، وعمرو الشيخ، وأحمد شلبي، وبهجت صميدة، ويدير الأمسية الشاعر محمود شرف.

ويقدم الشعراء باقة من أعمالهم الشعرية المتنوعة التى تستسيغها الأذن من خلال استخدامِ الوزن الشعري والقافية، والذي يشكل كلاما موزونا تحتوي على معان عميقة يمكن من خلالها تنمية الوعى والثقافة وصقل المعرفة، حيث يعتبر الشعر وثيقاً يمكن مِن خلالها التعرف على أحوال العرب الماضية، إضافة إلى تاريخهم وثقافتهم وحياتهم العامّة.