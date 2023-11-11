أوبرا دمنهور تحتفل بعيد الطفولة الأحد القادم.. فقرات متنوعة

تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر حفلا فنياً بمناسبة يوم الطفولة في السابعة مساء الأحد 19 نوفمبر، يحييه بعض فصول مركز تنمية المواهب بدار أوبرا دمنهور.

أوبرا دمنهور تحتفل بيوم الطفل

ويشارك في الحفل «فصل الڤيولينة تدريب ماجي مجدي، وفصل الجيتار تدريب ليليان ميخائيل، فصل العود تدريب بسمة صالح، فصل الطبلة تدريب سعيد الأرتيست، بمشاركة بعض طلبة مركز تنمية مواهب أوبرا الإسكندرية تحت إشراف فني الدكتورة هدى حسني».

يتضمن برنامج الحفل باقة من المعزوفات الموسيقية جاءت على النحو الآتي «حتى آخر العمر لـ عمر خورشيد - وشمس الزناتي لهاني شنودة - وسهر الليالي لـ فيروز - وتتر فيلم أبو على - ميدلي محمد فوزي - ومحسوبكوا إنداس لـ إيمان البحر درويش - ومقدمة ألف ليلة وليلة لـ أم كلثوم - ونسم علينا الهوى لـ فيروز - وحلوين من يومنا والله لـ سيد مكاوي - ورقصة الساحرات»

أمسية شعرية في أوبرا دمنهور

وشهد مسرح أوبرا دمنهور خلال الأيام الماضية ليلة شعرية، ضمن نشاط الإدارة العامة للنشاط الثقافي والفكري بمشاركة مجموعه من شعراء دمنهور.

وشارك فيها كل من «عمرو الشيخ واحمد شلبي وصلاح اللقاني وبهجت صميدة، ويديرها الشاعر والإعلامي محمود شرف»